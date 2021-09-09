Принц Гарри поссорился с братом из-за пяти слов о Меган Маркл

Названы пять слов принца Уильяма о Меган Маркл, которые разозлили принца Гарри и стали причиной затяжного разлада между братьями. Об этом сообщает Daily Star.

Согласно неофициальной биографической книге о герцоге и герцогине Сассекских Finding Freedom («Обретая свободу»), которую написали журналистка и специалист по королевской семье Кэролин Дюран и писатель Омид Скоби, ссора между принцем Гарри и его братом произошла осенью 2017 года, когда герцог Сассекский объявил о помолвке с Меган Маркл, а принц Уильям усомнился в его выборе.

На одном из официальных приемов принц Уильям отвел Гарри в сторону и спросил: «Ты вообще уверен насчет этого?» Вопрос показался герцогу Сассекскому оскорбительным, он вышел из себя и обвинил брата в том, что тот «пытается разрушить отношения, которые еще не начались».

Кроме того, после приезда Меган Маркл в Британию принц Уильям и Кейт Миддлтон якобы принимали ее «не слишком радушно». Один из инсайдеров при дворе также напомнил, что до встречи с Меган Маркл принц Гарри «чувствовал себя неловко в роли семейного "третьего лишнего", но встреча с ней укрепила его уверенность в себе».

Ранее сообщалось, что принц Гарри обиделся на Елизавету II за то, что та предложила принцу Уильяму и Кейт Миддлтон переехать в Виндзорский замок после начала пандемии COVID-19. За два года до этого она не разрешила поселиться там герцогу и герцогине Сассекским, которые тогда еще жили в Великобритании.

Принц Гарри и Меган Маркл сложили обязанности членов британской королевской семьи 1 апреля 2020 года. Чтобы переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, они отреклись от обращения «Ваше королевское высочество», госфинансирования и торговой марки Sussex Royal. Подписав договор с видеосервисом Netflix, супруги добились финансовой независимости от королевской семьи.