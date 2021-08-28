У принца Гарри и Меган Маркл не нашли сожаления об уходе из королевской семьи

Герцог и герцогиня Сассекские не сожалеют о том, что перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. К такому выводу пришли авторы биографической книги Finding Freedom («Обретая свободу») о семье монархов Омид Скоби и Кэролин Дюран. Небольшой отрывок опубликовало издание Town & Country.

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В сети нашлись отрывки из нового издания книги. В одной из частей говорится о жизни принца Гарри и Меган Маркл после ухода из королевской семьи. «Какими бы трудными ни были последние годы, источники, близкие к герцогу и герцогине Сассекским, говорят, что ни Гарри, ни Меган не сожалеют о принятых решениях», — отмечено в эпилоге.

Новое издание книги можно будет купить 31 августа. По данным приближенных, супруги, отказавшись от королевских ролей, сосредоточились на помощи миру и деятельности в социальной сфере. Они гордятся своими достижениями, которых достигли за год финансово независимой жизни.

Герцог и герцогиня Сассекские отказались от звания членов королевской в январе 2020 года. Они решили получить право переехать в США, чтобы работать и заниматься предпринимательской деятельностью. В марте 2021 года телеканал CBS показал первое совместное интервью, которое принц Гарри и Меган Маркл дали американской телеведущей Опре Уинфри.