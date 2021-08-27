Придворные убедили принца Гарри и Меган Маркл в правильности их решения

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл сочли реакцию придворных на свое скандальное интервью подтверждением того, что они не зря уехали из Великобритании. Об этом пишет издание The Daily Beast.

Новое издание книги «Обретая свободу» Омида Скоби и Кэролин Дюран, рассказывающей о жизни Гарри и Меган, дополнено главами, которые описывают события последнего года — в том числе закулисные события, предшествовавшие знаменитому интервью американской телеведущей Опре Уинфри, которое пара дала в марте 2021 года. Хотя книга еще не вышла, выдержки уже опубликованы в газете The Independent.

Незадолго до интервью в британском издании The Times вышла серия статей, в которых утверждалось, что Меган Маркл издевалась над своими сотрудницами. В ответ она обвинила Букингемский дворец в распространении недостоверной информации. В книге «Обретая свободу» утверждается, что публикация всерьез обеспокоила Маркл.

«Складывалось впечатление, что определенные лица во дворце изо всех сил старались заранее дискредитировать все, что пара могла бы сказать или не сказать во время интервью», — пишут Скоби и Дюран. В итоге, по их словам, обвинения лишь придали герцогу и герцогине Сассекским уверенности в том, что они приняли правильное решение, когда объявили об уходе из королевской семьи.

8 марта телеканал CBS показал первое совместное интервью, которое принц Гарри и Меган Маркл дали после переезда в США. Гарри рассказал, что во время первой беременности Меган некоторые члены королевской семьи высказывали озабоченность по поводу цвета кожи их будущего ребенка. Меган призналась, что подумывала о самоубийстве из-за травли в британской прессе.