Меган Маркл обвинила королевскую семью во лжи и обещала рассказать всю правду

В новом опубликованном отрывке интервью с телеведущей Опрой Уинфри Меган Маркл обещала, что расскажет всю правду о том, как к ней относилась королевская семья. Видео можно посмотреть на YouTube канале телеканала CBS.

Я не знаю, как они могут ждать, что после всего этого мы будем хранить молчание, хотя королевская семья активно увековечивает ложь о нас. И, если мы рискуем что-то потерять... Что ж, мы уже потеряли очень многое Меган Маркл в интервью Опре Уинфри

Интервью было снято до того момента, как в газете The Times появилась публикация, где приводились отрывки из электронного письма Джейсона Кнауфа, который ранее работал пресс-секретарем у принца Гарри и Меган Маркл. В послании, датированном октябрем 2018 года, он жаловался, что герцогиня Сассекская издевается над своими сотрудницами, и две из них были вынуждены уволиться.

Меган Маркл через своих юристов опровергла эти утверждения и обвинила королевских придворных в клевете. После этого стало известно, что Букингемский дворец начал внутреннее расследование по факту жалоб Кнауфа.

В прошлом опубликованном отрывке интервью, которое выйдет в эфир 7 марта (ночью 8 марта по московскому времени), принц Гарри признался, что самым большим его страхом было, что «история повторится». Он имел в виду судьбу своей матери принцессы Дианы, к которой, как и к его жене, Меган Маркл, было приковано внимание британской прессы. Опра Уинфри отметила, что пара рассказала ей о «довольно-таки шокирующих вещах».

Принц Гарри и Меган Маркл заявили, что интервью выйдет в эфир в любом случае, независимо от состояния здоровья мужа королевы Елизаветы II принца Филиппа, который третью неделю находится в больнице и перенес операцию на сердце.

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Ранее британский принц Гарри дал интервью телеведущему Джеймсу Кордену и рассказал, что ему пришлось уехать в США, чтобы спасти психику. Он заявил, что причиной отъезда была травля в таблоидах.

Принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи с 1 апреля 2020 года. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше Королевское Высочество», госфинансирования и торговой марки Sussex Royal. Спустя год они лишились статуса покровителей ряда учреждений и благотворительных организаций, а у принца отобрали почетные воинские титулы, в том числе звание генерал-капитана Королевской морской пехоты Великобритании.

После заключения договора с видеосервисом Netflix Гарри и Меган достигли финансовой независимости от королевской семьи. 14 февраля они объявили, что ожидают второго ребенка.