Принц Гарри уехал в США ради спасения психики

Британский принц Гарри дал интервью телеведущему Джеймсу Кордену и рассказал, что ему пришлось уехать в США, чтобы спасти психику. Об этом сообщает издание The People.

Причиной отъезда была травля в таблоидах. «Мы все знаем, какой бывает британская пресса, — объяснил принц. — Она разрушала мое психическое здоровье».

В США ему много раз звонили его бабушка и дедушка — королева Елизавета II и принц Филипп. Чтобы посмотреть на его полуторагодовалого сына Арчи по видеосвязи, они освоили приложение Zoom, пишет Daily Mail. По словам Гарри, Филипп не привык завершать звонок при помощи специальной кнопки и вместо этого просто захлопывает свой ноутбук.

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Гарри утверждает, что первым словом, которое научился говорить Арчи, стал «крокодил». На Рождество Елизавета и Филипп подарили правнуку вафельницу.

Гарри заявил, что останется верен долгу, несмотря на изменение своей роли в королевской семье. «Я всегда буду стараться приносить пользу, — говорит он. — Моя жизнь — это служение обществу, так что где бы я ни был, я буду заниматься тем же».

Принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи с 1 апреля 2020 года. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», госфинансирования и торговой марки Sussex Royal. Спустя год они лишились статуса покровителей ряда учреждений и благотворительных организаций, а у принца отобрали почетные воинские титулы, в том числе звание генерал-капитана Королевской морской пехоты Великобритании.

После заключения договора с видеосервисом Netflix Гарри и Меган достигли финансовой независимости от королевской семьи. 14 февраля они объявили, что ожидают второго ребенка.