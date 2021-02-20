Гарри останется принцем, герцогом и «его королевским высочеством»

Британская королева Елизавета II не планирует лишать Гарри титула «принц». Об этом сообщает Daily Mail.

«Он родился принцем Гарри и всегда будет принцем Гарри», — пояснил источник издания в Букингемском дворце. Кроме того, Гарри и его супруга Меган Маркл по-прежнему являются герцогом и герцогиней Сассекскими. Эти титулы были пожалованы им в качестве свадебного подарка.

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Формально Гарри и Меган остаются «его и ее королевским высочеством» (HRH), однако, как и прежде, у них нет права использовать эти титулы. По утверждению источника Daily Mail, такое соглашение было достигнуто на переговорах с королевой в январе 2020 года.

Во дворце полагают, что коммерческая деятельность Гарри и Меган несовместима с почетными воинскими титулами или статусом официальных покровителей ряда учреждений и благотворительных организаций. Именно поэтому им пришлось с ними расстаться.

Принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи с 1 апреля 2020 года. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», госфинансирования и торговой марки Sussex Royal. Спустя год они лишились статуса покровителей ряда учреждений и благотворительных организаций, а у принца отобрали почетные воинские титулы, в том числе звание генерал-капитана Королевской морской пехоты Великобритании.

После заключения договора с видеосервисом Netflix Гарри и Меган достигли финансовой независимости от королевской семьи. 14 февраля они объявили, что ожидают второго ребенка.