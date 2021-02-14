У принца Гарри и Меган Маркл появится второй ребенок

Принц Гарри и Меган Маркл ожидают второго ребенка. Об этом в воскресенье, 14 февраля, сообщил их представитель, слова которого приводятся на странице @dukeandduchessofsussexdaily в Instagram.

«Мы можем подтвердить, что Арчи будет старшим братом», — сказал представитель, имея в виду первого ребенка пары, 2-х летнего сына. «Герцог и герцогиня Сассекские очень рады, что ждут второго ребенка», — добавил он.

Фото опубликовано @dukeandduchessofsussexdaily

Будущий ребенок станет 12-м правнуком королевы Великобритании Елизаветы II.

В начале февраля сообщалось, что Меган Маркл передумала ехать в Великобританию на встречу с королевской семьей. Ожидалось, что летом принц Гарри с женой впервые посетят Великобританию после прошлогоднего переезда в США.

Принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи с 1 апреля 2020 года. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», госфинансирования и торговой марки Sussex Royal. После заключения договора с видеосервисом Netflix Гарри и Меган достигли финансовой независимости от королевской семьи.