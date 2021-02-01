Меган Маркл отказалась отмечать день рождения королевы вместе с принцем Гарри

Меган Маркл передумала ехать в Великобританию на встречу с королевской семьей. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на собственные источники.

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Ожидалось, что летом Меган Маркл и ее муж принц Гарри впервые посетят Великобританию после прошлогоднего переезда в США. В январе королева Елизавета II пригласила супругов на церемонию Выноса знамени — военный парад в честь своего дня рождения, который пройдет 12 июня. Кроме того, в случае приезда они могли бы принять участие в праздновании 100-летия принца Филиппа — мужа королевы и дедушки принца Гарри. Его отмечают 10 июня. А 1 июля состоится открытие памятника принцессе Диане. Гарри собирался присутствовать на нем вместе с братом, принцем Уильямом.

Источники Daily Mail утверждают, что Меган Маркл не будет сопровождать мужа во время поездки, а останется в Соединенных Штатах. Утверждается, что такой поступок продиктован личными и практическими причинами. Окончательное решение пока не принято и будет зависеть от ситуации с пандемией COVID-19 и ограничениями на международные перелеты, которые введены в связи с ней. В случае отказа Маркл от поездки в США останется и ее сын Арчи.

Принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи с 1 апреля 2020 года. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», госфинансирования и торговой марки Sussex Royal. После заключения договора с видеосервисом Netflix Гарри и Меган достигли финансовой независимости от королевской семьи.