Королева Елизавета II пригласила принца Гарри и Меган Маркл на день рождения

Королева Великобритании Елизавета II пригласила своего внука принца Гарри и его супругу Меган Маркл на официальное празднование дня рождения. Об этом сообщает The Sunday Times.

Если уехавшие в США герцог и герцогиня Сассекские примут приглашение и приедут, это станет первым воссоединением королевской семьи с момента их отречения от обязанностей старших членов монаршей семьи. Официальное празднование 95-го дня рождения Елизаветы II назначено на 12 июня. В этот день проходит праздник Выноса знамени — военный парад в честь монарха. Настоящий день рождения королевы — 21 апреля.

Обычно старшие члены королевской семьи смотрят на парад с балкона Букингемского дворца. Пока неизвестно, разрешат ли принцу Гарри и Меган Маркл присоединиться к остальным.

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Журналисты издания предполагают, что герцог и герцогиня Сассекские все же примут приглашение и пробудут в Великобритании не меньше трех недель. 10 июня сотый день рождения отпразднует муж королевы принц Филипп. Несмотря на то что он не планирует отмечать юбилей с размахом, внук, вероятно, все же захочет его поздравить. Также для принца Гарри важно поприсутствовать на открытии памятника его матери, принцессе Диане. Оно состоится 1 июля, в день, когда она могла бы отпраздновать 60-летие.

Изначально планировалось, что принц Гарри и Меган Маркл встретятся с королевой в марте, спустя год после того как они покинули королевскую семью. Однако из-за пандемии COVID-19 их переговоры, скорее всего, отменят или перенесут.

С 1 апреля 2020 года принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal.