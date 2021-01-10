Принц Гарри и Меган Маркл решили отказаться от социальных сетей

Герцог Сассекский принц Гарри и его супруга Меган Маркл приняли решение отказаться от социальных сетей, таких как Twitter и Facebook, после волны оскорбительных комментариев. Об этом пишет The Times со ссылкой на источники.

Как рассказал близкий к паре собеседник издания, Гарри и Меган не планируют пользоваться социальными сетями от имени их благотворительного фонда Archewell. Также, по его словам, «очень маловероятно», что они вернутся на платформы в личном качестве.

Отмечается, что вероятной причиной такого решения могло стать то, что пара столкнулась с «ненавистью в онлайн-среде». Так, Меган Маркл неоднократно жаловалась на оскорбительные сообщения, которые она получала в социальных сетях.

Ранее дебютный выпуск подкаста принца Гарри и его жены Меган Маркл провалился в сети. В топе Spotify он занял 17-е место, несмотря на актуальную тему: шоу было посвящено активистам, наиболее ярко проявившим себя в ушедшем 2020 году. Позднее выпуск вышел на седьмую строчку.

С 1 апреля 2020 года принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal.