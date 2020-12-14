Меган Маркл обвинили в подражании Кейт Миддлтон из-за нового макияжа

Герцогиню Сассекскую Меган обвинили в копировании Кейт Миддлтон из-за нового макияжа в видеообращении к «героям пандемии коронавируса». Соответствующая дискуссия развернулась на Daily Mail.

Речь идет о ролике, в котором Маркл поблагодарила людей, борющихся с заболеванием. Она отметила заслуги не только докторов, но и медицинского персонала, волонтеров и простых граждан, которые заботились о людях во время пандемии.

На видео герцогиня появилась без привычного для нее макияжа: темной подводки для глаз, бронзового контура и широких бровей. Вместо этого визажист наложила ей легкий румянец на щеки, полупрозрачный тон и лиловые тени, сочетающиеся с цветами, находящимися за ее спиной в ролике.

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Просмотревшие видео пользователи обвинили Маркл в подражании герцогини Кембриджской Кэтрин и принялись критиковать ее внешний вид в комментариях под материалом. «Она скопировала стиль Кэтрин, ее прическу и макияж. Меган, ты просто жалкая фальшивка», «Я предполагаю, что она сменила макияж, потому что Кейт сделала такой же несколько недель назад», «Ботокс, филлеры и пластические операции. Как фальшивая банкнота в девять шиллингов», «Очень старомодно», «Замороженное лицо и плохая ринопластика», — высказывались они.

В октябре Меган Маркл вместе с мужем снялась в украшениях по цене квартиры в Москве. Фотосессия прошла в честь выхода интервью, в котором приняли участие сама герцогиня Сассекская и ее супруг принц Гарри. По информации издания, общая стоимость всех украшений Маркл составила 29 миллионов рублей.