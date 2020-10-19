Меган Маркл вместе с мужем снялась в украшениях по цене квартиры в Москве

Герцогиня Сассекская Меган Маркл снялась вместе с супругом принцем Гарри для журнала Time в украшениях стоимостью в сотни тысяч фунтов стерлингов. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, фотосессия прошла в честь выхода интервью, в котором приняли участие Маркл и ее муж. На опубликованном черно-белом снимке Меган позирует в кресле, а Гарри сидит рядом на подлокотнике. Принц одет в белую рубашку и пиджак, а герцогиня запечатлена в классическом костюме Alexander McQueen за 1820 фунтов стерлингов (184 тысячи рублей).

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Согласно материалу, 39-летняя Маркл также надела несколько дорогостоящих аксессуаров, в частности, золотые часы бренда Cartier, цена которых составляет 17,8 тысяч фунтов стерлингов (1,8 миллиона рублей). Отмечается, что упомянутое украшение ранее принадлежало матери принца Гарри — принцессе Диане.

Вдобавок образ герцогини дополнили золотой браслет Cartier модели Love за шесть тысяч фунтов (606 тысяч рублей) и обручальное кольцо с бриллиантами, стоимость которого ювелиры оценивают в 271 тысячу фунтов стерлингов (27 миллионов рублей). Общая стоимость всех украшений жены принца Гарри составляет 29 миллионов рублей.

На сайте компании ЦИАН представлена квартира по цене украшений Маркл. Помещение площадью 103 квадратных метров в элитном ЖК «Небо» продается за 29 миллионов рублей. Квартира расположена на Мичуринском проспекте. В ней есть подземный паркинг и охраняемая территория, а из окон открывается вид на главное здание МГУ.

Ранее в январе Дженнифер Лопес появилась на публике в украшениях общей стоимостью 553,8 миллиона рублей. Ее запечатлели на красной ковровой дорожке премии Гильдии киноактеров США (SAG Awards) в аксессуарах ювелирного бренда Harry Winston. Она выбрала ожерелье, два браслета и серьги с бриллиантами.