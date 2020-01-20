Дженнифер Лопес появилась в украшениях по цене элитной квартиры в Москве

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес появилась на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США (SAG Awards) в украшениях стоимостью в миллионы долларов. Об этом сообщает портал Enews.

На мероприятии знаменитость позировала в украшениях американского ювелирного бренда Harry Winston. Она выбрала ожерелье, два браслета и серьги с бриллиантами весом 73,55 карата, 35,42 карата, 59,27 карата и 14 карат соответственно. На ней также были несколько колец с драгоценными камнями. Общая стоимость изделий составляет около девяти миллионов долларов (553,8 миллиона рублей), что сравнимо с ценой элитной квартиры в Москве.

Фото: David Fisher / Shutterstock / REX 1 /2

На вечере певица была одета в обтягивающее черное платье со спущенными плечами ливанского бренда Georges Hobeika. Оно украшено бантом с длинным шлейфом.

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На сайте компании ЦИАН представлена квартира по цене украшений Лопес. Помещение площадью 478 квадратных метров в элитном ЖК «Коперник» продается за 550 миллионов рублей. Квартира расположена на улице Большая Якиманка, недалеко от парка искусств «Музеон», храма Христа Спасителя и набережной Москвы-реки. В ней есть терраса с панорамным видом и кинотеатр.

В марте 2019 года Дженнифер Лопес получила помолвочное кольцо за 4,5 миллиона долларов (около 300 миллионов рублей). Американский бейсболист Алекс Родригес сделал певице предложение, подарив кольцо с 20-каратным бриллиантом изумрудной огранки.

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