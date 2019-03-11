Дженнифер Лопес получила на помолвку кольцо за 4,5 миллиона долларов

Американский бейсболист Алекс Родригес подарил своей невесте, голивудской актрисе и певице Дженнифер Лопес, кольцо стоимостью 4,5 миллиона долларов (около 300 миллионов рублей). Об этом сообщает Daily Mail.

Цену украшения озвучил ювелир Эджей Энанд (Ajay Anand) из американской компании Rare Carat. «Наша команда экспертов по драгоценностям и докторов наук подсчитала, что 20-каратный бриллиант изумрудной огранки стоит около 4,5 миллионов долларов», — пояснил он.

Энанд также отметил, что информация о стоимости верна в том случае, если речь идет о чистом бриллианте. «Скорее всего так и сесть, ведь его подарил Алекс Родригес», — добавил эксперт.

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Пара объявила о помолвке в своих Instagram-аккаунтах в воскресенье, 1 марта. «Она сказала "Да"», — подписал публикацию бейсболист в соцсети. Дата свадьбы пока объявлена не была.

Лопес и Родригес познакомились 14 лет назад, но роман завели только зимой 2017-го. Оба подчеркнули, что если бы стали встречаться еще в начале своего знакомства, то вряд ли у них что-либо вышло. Этот брак станет четвертым для актрисы и вторым для спортсмена. Лопес — мать близнецов, родившихся в браке с певцом Марком Энтони, у Родригеса есть две дочери.

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