Дженнифер Лопес попозировала на камеру в белье ради бизнеса

Бренд Niyama Sol выпустил новую коллекцию одежды для йоги в колаборации с голливудской актрисой и певицей Дженнифер Лопес. Кадр с фотосъемки для рекламы новой линейки Лопес опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На снимке Лопес демонстрирует черный спортивный бюстгальтер и легинсы с цветочным принтом и с изображением собственного лица.

That new new just dropped from my @NiyamaSol collection. 💙 Shop my full #JLoxNiyamaSol collection! Link in story! Фото опубликовано @jlo

Фанаты восхитились внешним видом певицы и ее формами. «Ты точно 1969 года рождения?» — удивлялись одни. «У тебя невероятное тело!» — восторгались другие. «С годами ты становишься только лучше! Как хорошее вино», — комментировали третьи.

Леггинсы с изображением Дженнифер Лопес доступны на официальном сайте магазина Niyama Sol в восьми расцветках по цене 88 долларов (около 6 тысяч рублей). Также в коллекции представлены спортивные бра по цене 58 долларов (около 4 тысяч рублей).

В ноябре 2018 года Дженнифер Лопес снялась для обложки декабрьского номера журнала InStyle в откровенном наряде. Во время фотосессии на 49-летней актрисе было зеленое платье-накидка Valentino Haute Couture, полностью расшитое пайетками, и золотые туфли на платформе и шпильках.

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