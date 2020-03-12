Американская певица Билли Айлиш показала новое украшение по цене квартиры в Москве. Фотография появилась в ее Instagram-аккаунте.

На опубликованном кадре знаменитость запечатлена в подвеске из золота 585 пробы с кулоном в виде символа «5X», украшенного черными бриллиантами. На обратной стороне ожерелья выгравировано имя певицы.

Аксессуар ювелирного бренда Boodaddy Diamonds был создан для Айлиш в честь ее пятикратной победы на музыкальной премии «Грэмми», которая состоялась в начале 2020 года. Она стала самой молодой исполнительницей, получившей такое количество наград. Предполагается, что ее новое приобретение стоит около 30 тысяч фунтов стерлингов (2,8 миллиона рублей).

На сайте компании ЦИАН представлена квартира-студия по цене украшения Айлиш. Помещение с евроремонтом расположено рядом с метро «Люблино». Оно продается за 2,7 миллиона рублей.

В январе этого года голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес появилась на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США (SAG Awards) в украшениях, общая стоимость которых составляет около девяти миллионов долларов (553,8 миллиона рублей), что сравнимо с ценой элитной квартиры в Москве. На мероприятии Лопес позировала в ожерелье, двух браслетах и серьгах с бриллиантами американского ювелирного бренда Harry Winston.

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