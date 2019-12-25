Куртка Майкла Джексона по цене квартиры в Москве досталась шестилетнему ребенку

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян-Уэст подарила дочери куртку американского певца Майкла Джексона стоимостью 65,6 тысячи долларов (четыре миллиона рублей). По информации компании «Метриум», примерно по такой же цене продается самая дешевая квартира в московской новостройке. О рождественском подарке шестилетней Норт Уэст пишет Daily Mail.

Ребенку досталась черная велюровая куртка, украшенная драгоценными камнями, в которой Джексон побывал на 65-м дне рождения актрисы Элизабет Тэйлор в 1997 году. Отмечается, что семья Уэст приобрела куртку на аукционе в октябре с намерением в дальнейшем передать ее дочери. «Норт — большая поклонница Майкла Джексона, и мы знали, что она [куртка] ей понравится», — рассказала Кардашьян подписчикам в stories своего Instagram-аккаунта. Она добавила, что девочка обрадовалась сюрпризу и была очень благодарна родителям.

Ранее 25 декабря стало известно, что первым словом младшей сестры Ким Кардашьян Кайли Дженнер стало название люксовой сумки Hermes Birkin, стоимость которой может составлять до 300 тысяч долларов. В сети появились кадры, на которых Дженнер показывает украшенный к Рождеству дом, держа на руках двухлетнюю Сторми. Затем знаменитость сообщает, что у нее есть подарок для дочери, на что девочка с надеждой спрашивает: «Birkin?»

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