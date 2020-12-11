Меган Маркл обошла Кейт Миддлтон и королеву и стала самой популярной

Герцогиню Сассекскую Меган признали самым популярным членом британской королевской семьи. Об этом сообщает газета The Sun.

Согласно результатам исследования, проведенного порталом OnBuy, рейтинг популярности американской актрисы и жены принца Гарри, 39-летней Меган Маркл, составляет 14,5 процента. Она обошла герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон, процент которой — 14,4, и 94-летнюю королеву Елизавету II, попавшую на третье место с рейтингом в 14,3 процента.

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На четвертом месте оказался принц Гарри с 14,2 процента. Его брат принц Уильям получил 13,8 процента и завершил пятерку самых популярных членов монаршей семьи Великобритании. Самый низкий уровень популярности оказался у герцога Йоркского, принца Эндрю — всего восемь процентов.

Сайт OnBuy проанализировал данные, полученные из рейтингов YouGov, поисковых запросов Google и Instagram, и определил процент популярности для каждого члена королевской семьи.

Ранее писатель Роберт Лейси заявил, что у Меган Маркл «опасно высокий уровень веры в себя». По его мнению, британская королевская семья не знала, что делать с супругой принца Гарри.

С 1 апреля принц Гарри с Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal.