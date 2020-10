Герцогиня Сассекская Меган Маркл возмутила фанатов завышенными требованиями за выступление на онлайн-конференции The FORTUNE Most Powerful Women Next Gen Summit. Об этом сообщает британский таблоид Express.

В рамках онлайн-встречи Меган Маркл рассказала о том, как бесстрашно руководить процессами, в том числе на мировом уровне. Согласно программе мероприятия, герцогиня дала интервью журналистке Эмме Хинчлифф. Стоимость одного зрительского билета составляла 1750 долларов (135 тысяч рублей).

«Как вы защищаете ваши ценности? К нам присоединилась герцогиня Сассекская Меган, которая расскажет нам о том, как она научилась следовать своим идеалам», — говорилось в описании ее 15-минутного выступления.

Поклонники королевской семьи возмутились повесткой и стоимостью входных билетов. «И чем это она руководит на мировом уровне? Что это вообще значит… еще и за 1750 долларов», «Следовать идеалам? С помощью фотосессий и мерчендайзинга? Да и какие ценности? 14 ванных комнат для трех людей, няни и домработницы?», «Защищать ценности? На мировом уровне, не меньше? Серьезно?» — сетовали пользователи сети.

В сентябре британская пресса раскрыла стоимость публичного выступления принца Гарри и Меган Маркл. Выступление британского принца Гарри и его жены Меган Маркл обойдется организаторам мероприятия в 250 тысяч долларов (более 19 миллионов рублей). Изначально чета требовала от 750 тысяч до миллиона долларов, однако затем снизила «ценник», чтобы не потерять потенциальных клиентов.