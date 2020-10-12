Меган Маркл рассказала о переживаниях из-за травли, которой она подверглась после бракосочетания с принцем Гарри, в подкасте Teenager Therapy. Об этом сообщает Daily Mail.

Герцогиня Сассекская призналась, что это негативно отразилось на ее психологическом состоянии. «Мне сказали, что в 2019 году я стала главным объектом для троллинга во всем мире. Даже когда я была в отпуске по уходу за ребенком и практически не появлялась на публике, на меня все равно обрушивался шквал негатива», — поделилась она.

Маркл рассказала, что справиться со стрессом ей помогают ведение личного дневника и медитация.

С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal. В конце апреля Маркл рассказала друзьям об истинной причине отказа от королевский привилегий и переезда в США. Отмечалось, что она не выдержала травли со стороны британской желтой прессы.