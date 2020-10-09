Папарацци признали вину перед принцем Гарри и Меган Маркл

Фотоагентство Х17, распространявшее тайно сделанные с дронов снимки сына британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл, признало свою вину перед ними. Об этом сообщает Sky News.

Как сообщил в четверг, 8 октября, адвокат пары Майкл Камп, фотоагентство признало свою вину и согласилось возместить судебные издержки. Кроме того, папарацци обязались вернуть герцогу и герцогине Сассекским все фотографии и уничтожить их копии в архивах и базах данных.

Принц Гарри и Меган Маркл подали иск из-за вторжения в их частную жизнь в конце июля, после того, как неизвестные якобы использовали дроны для съемки их 14-месячного сына Арчи. Квадрокоптеры запускались в небо не менее трех раз в день. Они также заявили, что кто-то продавал фотографии Арчи, ложно утверждая, что они были сделаны во время их публичной прогулки.

С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal. В конце апреля Маркл рассказала друзьям об истинной причине отказа от королевский привилегий и переезда в США. Отмечалось, что она не выдержала травли со стороны британской желтой прессы.