Названа главная ошибка Елизаветы II по отношению к Меган Маркл

Елизавета II допустила ошибку, когда отнеслась к Меган Маркл как к обычному новому члену королевской семьи. Об этом пишет британский историк и биограф Роберт Лейси в новой книге «Битва братьев: Уильям и Гарри — дружба и вражда», отрывок из которой приводит издание The Mirror.

Лейси объясняет, что Меган Маркл — единственный человек в королевской семье, который сам заработал миллионы фунтов стерлингов и вышел из низов. Он утверждает, что королеве следовало учесть это и с самого начала обговорить с избранницей внука ее ожидания, желания и правила жизни во дворце. Биограф назвал главной ошибкой Елизаветы II то, что это не было сделано.

«Вместо этого они отправили ее с королевой на открытие моста, — описывает биограф одну из первых личных встреч Маган Маркл и Елизаветы II, — Не то чтобы это было неправильно, но они ужасно ошиблись, решив, что невеста младшего сына станет обычным членом королевской семьи. Она никогда не собиралась становиться обычным членом королевской семьи».

Лейси утверждает, что Меган Маркл нравилась королеве, и она считала актрису хорошей партией для своего внука.

Также в своей книге Роберт Лейси назвал вражду принца Гарри и принца Уильяма губительной для монархии и увидел ее истоки в том, что старший брат как наследник престола слишком заботился о репутации королевской семьи и не думал о личном счастье младшего.

С 1 апреля принц Гарри с Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal.

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