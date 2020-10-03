Названа причина разлада в отношениях между принцами Уильямом и Гарри

Разлад между принцем Гарри и его братом Уильямом произошел, когда герцог Сассекский и его жена Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на книгу британского биографа Роберта Лейси «Битва братьев: Уильям и Гарри — дружба и вражда».

Герцогу Кембриджскому не понравилось, что младший брат не посоветовался с семьей. Также его возмутило то, что принц Гарри сообщил о своих планах в сети, не согласовав это с королевой Елизаветой II.

По мнению Лейси, вражда сыновей принца Чарльза и принцессы Дианы нанесет серьезный удар по авторитету королевской семьи.

В середине сентября стало известно, что принц Уильям крайне возмутился, когда узнал, что его брат принц Гарри будет сотрудничать с Netflix. Гнев объясняется тем, что именно Netflix выпускает сериал «Корона», посвященный правлению королевы Елизаветы II.

С 1 апреля принц Гарри с Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal.

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