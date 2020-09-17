Принц Уильям пришел в ярость из-за сделки принца Гарри

Принц Уильям крайне возмущен тем, что его брат принц Гарри будет сотрудничать с видеосервисом Netflix. Об этом сообщает издание The Sun.

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Гнев объясняется тем, что именно Netflix выпускает сериал «Корона», посвященный правлению королевы Елизаветы II. Действие очередного сезона, который выходит в ноябре, разворачивается в 1980-е годы. Среди прочего, в нем покажут, как рушился брак принцессы Дианы и принца Чарльза. Особое внимание будет уделено расстройству пищевого поведения, которым страдала Диана.

По словам источника The Sun, Уильям и другие важные члены королевской семьи пришли в ярость из-за того, что Гарри заключил сделку с компанией, которая показывает «Корону». «Это лишь последний в длинном списке конфликтов между братьями, в котором есть и более деликатные вопросы, чем страдания их матери», — добавил он.

С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal.

В сентябре Гарри и Меган договорились о съемке фильмов и сериалов для популярного видеосервиса Netflix. Еще одним источником дохода четы стали публичные выступления, за которые им платят огромные гонорары. Гарри и Меган вернули 2,4 миллиона фунтов стерлингов, потраченных на ремонт их британской резиденции, перестали пользоваться помощью принца Чарльза и достигли финансовой независимости от королевской семьи.