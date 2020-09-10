Принц Чарльз перестал давать деньги принцу Гарри и Меган Маркл

Принц Чарльз перестал оказывать финансовую помощь своему сыну принцу Гарри и его супруге Меган Маркл. Об этом сообщает издание People.

После переезда Меган и Гарри в США, Чарльз давал им деньги на текущие расходы. Источники People подчеркивают, что при этом ему не приходилось финансировать охрану семьи сына, так как Меган и Гарри с самого начала взяли эту статью расходов на себя.

С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше Королевское Высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal.

Состояние Меган Маркл еще до знакомства с Гарри оценивалось в пять-семь миллионов долларов (377-530 миллионов рублей). Большую часть этой суммы составляли гонорары за роль в сериале «Форс-мажоры». У Гарри, по разным оценкам, было от 25 до 40 миллионов фунтов стерлингов (2,5-4 миллиарда рублей), которые он получил в наследство после смерти своей матери, принцессы Дианы, и прабабушки, королевы-матери Елизаветы.

В сентябре Гарри и Меган договорились о съемке фильмов и сериалов для популярного видеосервиса Netflix. Финансовые детали сделки не раскрывались. Еще одним источником дохода четы являются публичные выступления. По информации Daily Mirror, за каждое мероприятие они могут получать до миллиона долларов (76 миллионов рублей).