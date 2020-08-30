Меган Маркл предложат миллионы долларов за подкаст

Музыкальный сервис Spotify предложит Меган Маркл и ее супругу принцу Гарри продюсировать подкасты. Сумма сделки может составить несколько миллионов долларов, сообщает Daily Mirror.

Источник издания утверждает, что компания свяжется с американским агентом Маркл в ближайшие недели. «Разумеется, деньги — не вопрос, — цитирует его Daily Mirror. — Меган Маркл более или менее сможет выставить собственный ценник за эксклюзивное сотрудничество над сериями подкастов».

Spotify уже заключил аналогичные сделки с Ким Кардашьян и Мишель Обамой — женой 44-го президента США Барака Обамы. По всей видимости, эксперимент был признан успешным.

Spotify начал работу в России 15 июля. Во всем мире сервисом пользуется около 286 миллионов человек. 130 миллионов из них оплачивают подписку Spotify Premium.

С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal.