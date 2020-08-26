Политики призвали лишить Меган Маркл и принца Гарри герцогских титулов

Британские политики обратились к королеве Елизавете II с призывом лишить титулов принца Гарри и его жену герцогиню Сассекскую Меган Маркл. Об этом сообщает издание Insider.

Поводом стало выступление Маркл на конференции When Women Vote, в котором она призывала американок голосовать на президентских выборах в ноябре, поскольку, по ее словам, «мы все понимаем, что стоит на кону». При этом герцогиня Сассекская не упоминала ни определенных кандидатов, ни политические партии, которые борются за пост главы Белого дома.

Известный консервативный журналист Пирс Морган счел, что в своем выступлении Маркл нарушила неписаное правило, которое запрещает членам королевской семьи вмешиваться в политику. «Королева должна отобрать титулы у герцога и герцогини Сассекских», — заявил он.

К Моргану присоединились два политика: бывший член националистической Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Дэвид Кертен (David Kurten) и Сьюзен Холл (Susan Hall) из Консервативной партии. «Она и ее в прошлом уважаемый супруг Гарри явно больше не могут считаться политически нейтральными и должны лишиться титулов герцога и герцогини Сассекских», — полагает Кертен.

В прошлом Меган Маркл неоднократно подозревали в отсутствии политической нейтральности. В книге «Меган и Гарри: настоящая история» королевский биограф леди Колин Кэмпбелл назвала ее «агрессивной ультралевой активисткой» за посты о правах женщин в блоге The Tig, который та вела до знакомства с принцем Гарри.

Позднее Маркл осуждали за попытки собрать деньги для пострадавших от пожара в лондонской многоэтажке для малоимущих Grenfell Tower, во время которого погибли более 70 человек. Ее противники усмотрели в этом выпад против правящей Консервативной партии, которая добивалась ослабления строительных норм и допустила строительство здания из горючих материалов.

С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше Королевское Высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal. В то же время они сохранили титулы герцога и герцогини Сассекских.