Принц Уильям обиделся на принца Гарри и полгода отказывался с ним разговаривать

Британские принцы Уильям и Гарри не разговаривают друг с другом уже полгода. Об этом стало известно из телевизионного интервью одного из авторов книги «В поисках свободы: Гарри, Меган и создание современной королевской семьи» Омида Скоби (Omid Scobie), пишет газета The Sun.

«Братья не разговаривали со времен переговоров в Сандрингеме», — утверждает Скоби, подразумевая январскую встречу членов королевской семьи в Сандрингемском дворце. На ней решалась дальнейшая судьба принца Гарри и его жены Меган Маркл после того, как они объявили о намерении отказаться от своих обязанностей и привилегий.

По словам Скоби, Уильяма обиделся, что Гарри обнародовал свои планы, не посоветовавшись ни с ним, ни с другими членами семьи. «Именно это сильнее всего задело Уильяма, — объясняет журналист. — Дело в том, что у него две роли: он не только брат, но еще и будущий король. И с его точки зрения, поступок Гарри повредил репутации королевской семьи».

Ранее главный редактор телеканала о королевской семье True Royalty TV Ник Буллен сообщал, что, вопреки информации Скоби, Гарри и Уильям не прекратили общения. Его источники, близкие к принцам, утверждают, что во время карантина они регулярно созванивались по Zoom.

С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal. В ближайшие месяцы они смогут рассчитывать на помощь отца Гарри, принца Чарльза, который будет оплачивать расходы сына и невестки из личных средств.