Стало известно о ссоре между принцем Гарри и королевой из-за украшения его жены

Принц Гарри поссорился с королевой Великобритании Елизаветой II перед своей свадьбой из-за украшения для будущей жены Меган Маркл. Об этом стало известно из интервью автора посвященной жизни пары книги «В поисках свободы» Омида Скоби, передает The Sun.

Ссора произошла из-за отказа помощницы королевы Анджелы Келли (Angela Kelly) приехать к Меган Маркл и помочь с примеркой выбранной ею на торжество тиары. По словам публициста, принц Гарри агрессивно высказал претензию бабушке во время телефонного разговора, после того как Келли не прибыла в Букингемский дворец по первому требованию его невесты. «Я не понимаю, что, черт возьми, происходит. Эта женщина обязана делать свою работу для моей будущей жены», — привел Скоби слова принца.

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О реакции Елизаветы II на разговор с внуком писатель не сообщил, однако подчеркнул, что королевская семья «не останавливалась ни перед чем, чтобы усложнить жизнь Меган Маркл».

В июле из книги «В поисках свободы» стало известно, что слуга из Кенсингтонского дворца оскорбил Меган Маркл из-за украшения, которое она носила перед помолвкой с принцем Гарри. В декабре 2016 года, в первые дни романа Маркл и Гарри, папарацци сфотографировали бывшую актрису в ожерелье с инициалами «М» и «Г». После появления кадров в прессе королевский слуга связался с Меган Маркл и заявил, что выбор подобных украшений дает повод папарацци преследовать ее, а журналистам — придумывать неподобающие заголовки.