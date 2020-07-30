Раскрыто оскорбление слуги в адрес Меган Маркл перед помолвкой с принцем Гарри

Слуга из Кенсингтонского дворца оскорбил Меган Маркл из-за украшения, которое она носила перед помолвкой с принцем Гарри. Выдержки из книги «В поисках свободы» о жизни пары, написанной светскими хроникерами Омидом Скоби и Каролин Дюран и готовящейся к печати, публикует People.

Авторы утверждают, что в декабре 2016 года, в первые дни романа Маркл и Гарри, папарацци сфотографировали бывшую актрису в Канаде. Тогда на ее шее была золотая подвеска бренда Maya Brenner стоимостью 300 долларов (21,5 тысячи рублей) с инициалами «М» и «Г».

После появления кадров в прессе королевский слуга связался с Меган Маркл и заявил, что выбор подобных украшений только стимулирует папарацци преследовать ее, а затем журналистов — придумывать неподобающие заголовки.

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По информации Скоби и Дюран, во время разговора будущая невеста принца предпочла промолчать, однако, повесив трубку, почувствовала себя ущемленной. «Слушать наставления прислуги своего молодого человека по поводу того, что носить и как улыбаться фотографам — было уже слишком», — описываются в книге эмоции Маркл.

После случившегося в личной беседе с подругой Меган Маркл призналась, в сети ее раскритиковали за хмурое лицо, в то время как она просто пыталась игнорировать фотографа. «Что бы Меган ни сделала, она чувствовала себя проклятой [дворцом]», — заключили Скоби и Дюран.

Ранее сообщалось, что в той же книге хроникеры перечислили неприятные прозвища, которые придумали родственники принца Гарри и слуги для его избранницы. Так, один из старших членов королевской семьи называл игравшую в сериале «Форс-мажоры» Маркл «актриской Гарри», а другой заявлял, что она «привезла слишком много багажа», намекая на то, что американка уже была замужем.