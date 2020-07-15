Новая прическа Меган Маркл удивила пользователей сети

Герцогиня Сассекская Меган Маркл показала свой новый имидж во время видеообращения, приуроченного к онлайн-саммиту Girl Up, и удивила поклонников. На обсуждения в соцсетях обратили внимание журналисты Daily Mail.

На кадрах 38-летняя жена принца Гарри появилась с длинными выпрямленными волосами и майке голубого цвета. По словам звездного стилиста Джеймса Джонсона, новый образ придает герцогине «профессиональный» внешний вид, при этом подчеркивая уровень «крутизны», соответствующий ее жизни в Лос-Анджелесе. Он также отметил, что такую прическу легко сделать дома, и это делает Маркл более современной.

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Пользователи сети принялись обсуждать обновленный имидж знаменитости, при этом некоторые предположили, что герцогиня нарастила волосы. Так, одна юзерша написала: «Я люблю Меган, но она нарастила волосы. В этом нет ничего такого, просто несколько дней назад, когда она посещала стоматолога, ее волосы были короче».

«Ее волосы почти всегда были убраны. С чего вы взяли, что сейчас они наращенные?» — выступила в защиту вторая пользовательница. «Меган Маркл привезла в Лос-Анджелес горячую знаменитость для публичных выступлений. Больше никаких королевских причесок, закрытых плеч и минимума макияжа. Она вернулась!», «Черт, вы только посмотрите, как прекрасно она выглядит. И мне нравится ее прическа!», «Меган просто сияет!» — восхитились другие.

В апреле был раскрыт секрет простоты во внешности Меган Маркл. Так, звездный стилист герцогини Джордж Нортвуд (George Northwood) рассказал, что он зачастую намеренно придавал волосам Меган Маркл растрепанный вид и «выделял несовершенства».