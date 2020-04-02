Кейт Миддлтон перестала наряжаться из-за отсутствия соперничества с Меган Маркл

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон перестала наряжаться в вещи люксовых брендов после отъезда герцогов Сассекских в США. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на приближенный к королевской семье источник.

Так, во время последнего публичного выхода ее запечатлели в бюджетном костюме от Marks & Spenser за 159 фунтов стерлингов (15 тысяч рублей) и белой базовой футболке. При этом макияж жены принца Уильяма стал более естественным: визажистка Арабелла Престон (Arabella Preston) перестала делать акцент на глаза герцогини и начала использовать натуральные оттенки помад.

По информации источника, растущая популярность Меган Маркл во время ее проживания в Великобритании пугала Кейт Миддлтон. Однако после переезда герцогов Сассекских в Канаду жена принца Уильяма чувствует себя более свободно и уверенно.

В марте герцогиня Кембриджская Кэтрин одержала очередную победу над герцогиней Сассекской Меган: ее признали самой стильной женщиной королевской семьи. Согласно полученным данным, интерес к одежде, как у Миддлтон, в интернет-магазинах возрос на 40 процентов за последний год, при этом спрос на вещи, как у Меган Маркл, упал на 31 процент после ее отказа от королевских привилегий.

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