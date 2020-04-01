Раскрыт секрет простоты во внешности Меган Маркл

Персональный стилист жены принца Гарри, бывшей актрисы Меган Маркл, раскрыл секрет простоты ее образа. Его слова приводит The Telegraph.

41-летний звездный стилист и основатель одноименного салона красоты Джордж Нортвуд (George Northwood) работал с внешностью Маркл на протяжении двух последних лет, придумывая для нее укладки, подходящие к каждому выходу.

В интервью мастер признался изданию, что каждый раз его целью было создание как можно более простого и «доступного» образа, чтобы клиентка выглядела как «народная принцесса». Нортвуд также отметил, что для этого он зачастую намеренно придавал волосам Меган Маркл растрепанный вид и «выделял несовершенства».

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Журналисты напомнили, что именно Нортвуд придумал небрежный пучок герцогини, который стал ее фирменной прической после вечеринки в день свадьбы с принцем Гарри. Помимо этого, он был автором десятков образов Маркл во время ее совместного с мужем путешествия по Австралии, Новой Зеландии и Фиджи в 2018 году.

В марте поклонники высмеяли внешний вид Меган Маркл во время первого появления в Лондоне без королевского титула. На размещенных в сети снимках она шла под дождем в голубом платье и туфлях на каблуках. Фанаты королевской семьи раскритиковали наряд, посчитав, что он слишком дешевый и не подходит герцогине по размеру.

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