Первое появление Меган Маркл в Лондоне без королевского титула высмеяли в сети

Внешний вид Меган Маркл во время первого появления в Лондоне без королевского титула высмеяли в сети. Ее фотографии публикует Daily Mail.

На размещенных снимках герцогиня Сассекская идет под дождем с мужем Гарри в голубом платье длины миди Victoria Beckham. На сайте марки оно представлено в двух расцветках и продается по цене 950 фунтов стерлингов (больше 83 тысяч рублей)

На Маркл надеты синие туфли на каблуке испанского бренда Manolo Blahnik. Золотые серьги, браслет и клатч Stella McCartney за 1742 фунта стерлингов (около 153 тысяч рублей) дополнили образ.

Читатели раскритиковали наряд герцогини в комментариях на сайте издания. «Это платье смотрелось бы лучше на Кейт», — написал один. «Она выглядит как убийца из фильма ужасов», — пошутил второй. «Почему она не покупает платья подходящего размера? Видно, что оно собирается на бедрах», — высказался третий. «Платье дешевое, как и она сама», — отметил последний.

В январе сообщалось, что покинувшая королевскую семью Меган Маркл перестала следовать правилам королевского дресс-кода и начала одеваться «как все». Папарацци сфотографировали ее в парке цвета хаки с подкладкой из искусственного меха, темно-синих зауженных джинсах, черном шарфе и коричневых высоких сапогах.

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи, сохранив за собой титулы герцога и герцогини Сассекских, 8 января.

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