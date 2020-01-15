Покинувшая королевскую семью Меган Маркл начала одеваться «как все»

Покинувшая королевскую семью Меган Маркл перестала следовать правилам королевского дресс-кода и вернулась к повседневному стилю. Фотографии ее первого выхода в свет после отказа от королевских привилегий в среду, 15 января, публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели герцогиню Сассекскую на пути в аэропорт в Виктории, Канада. Она была одета в парку цвета хаки с подкладкой из искусственного меха, темно-синие зауженные джинсы, черный шарф и коричневые высокие сапоги бренда Le Chameau Jameson. В настоящий момента такая обувь продается на сайте марки по цене 30 тысяч рублей (375 фунтов стерлингов).

Фото опубликовано @meghan_harry_news

Пользователи сети обрадовались, что Меган Маркл начала одеваться как до замужества. «Мне нравится, что она одета "как все", а не как "герцогиня". Она такая простая, как и Гарри! Я всегда была их большой поклонницей!» — высказалась одна из них. «Это ее лучший образ за последнее время. Она выглядит расслабленной и счастливой», — добавил другой.

Материалы по теме Спрячь от королевы Джинсы на бедрах, леопард и шубы: чем грешили британские принцессы до замужества

Днем ранее, 14 января, жена принца Гарри посетила женский кризисный центр в Ванкувере. Для встречи с сотрудниками центра она выбрала бежевый свитер бренда The Row. На сайте магазина он распродан, но стоимость похожего составляет 145 тысяч рублей (около двух тысяч фунтов).

В январе журналисты подсчитали расходы королевской семьи на наряды Меган Маркл. Выяснилось, что на одежду герцогини с момента ее свадьбы с принцем Гарри было потрачено около миллиона фунтов стерлингов (80 миллионов рублей).

8 января принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи, сохранив за собой титулы герцога и герцогини Сассекских. Пара не будет представлять королевскую семью на официальных мероприятиях, но продолжит «выполнять долг перед Королевой и Содружеством».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!