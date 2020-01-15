Покинувшая королевскую семью Меган Маркл начала одеваться «как все»

Покинувшая королевскую семью Меган Маркл перестала следовать правилам королевского дресс-кода и вернулась к повседневному стилю. Фотографии ее первого выхода в свет после отказа от королевских привилегий в среду, 15 января, публикует Daily Mail.
Папарацци запечатлели герцогиню Сассекскую на пути в аэропорт в Виктории, Канада. Она была одета в парку цвета хаки с подкладкой из искусственного меха, темно-синие зауженные джинсы, черный шарф и коричневые высокие сапоги бренда Le Chameau Jameson. В настоящий момента такая обувь продается на сайте марки по цене 30 тысяч рублей (375 фунтов стерлингов).
Пользователи сети обрадовались, что Меган Маркл начала одеваться как до замужества. «Мне нравится, что она одета "как все", а не как "герцогиня". Она такая простая, как и Гарри! Я всегда была их большой поклонницей!» — высказалась одна из них. «Это ее лучший образ за последнее время. Она выглядит расслабленной и счастливой», — добавил другой.
Днем ранее, 14 января, жена принца Гарри посетила женский кризисный центр в Ванкувере. Для встречи с сотрудниками центра она выбрала бежевый свитер бренда The Row. На сайте магазина он распродан, но стоимость похожего составляет 145 тысяч рублей (около двух тысяч фунтов).
В январе журналисты подсчитали расходы королевской семьи на наряды Меган Маркл. Выяснилось, что на одежду герцогини с момента ее свадьбы с принцем Гарри было потрачено около миллиона фунтов стерлингов (80 миллионов рублей).
8 января принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи, сохранив за собой титулы герцога и герцогини Сассекских. Пара не будет представлять королевскую семью на официальных мероприятиях, но продолжит «выполнять долг перед Королевой и Содружеством».