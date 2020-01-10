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Подсчитаны расходы королевской семьи на наряды Меган Маркл

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Меган Маркл
Меган Маркл

Королевская семья, по подсчетам журналистов, потратила около миллиона фунтов стерлингов (80 миллионов рублей) на наряды герцогини Сасексской Меган с момента ее свадьбы с принцем Гарри. Об этом сообщает Daily Mail, а также приводит список самых дорогих вещей бывшей актрисы.

После того как Меган Маркл стала членом королевской семьи, в ее гардеробе появилось множество нарядов люксовых брендов Dior, Givenchy, Prada и Chanel, а также дорогих ювелирных украшений и аксессуаров.

Так, например, ее первым образом на церемонии бракосочетания 19 мая 2018 года стало дизайнерское платье Givenchy, туфли Aquazzura и браслет из белого золота с бриллиантами Reflection de Cartier. Вечером того же дня, на неофициальном приеме, она была одета в платье Stella McCartney. Последний наряд дополняли бриллиантовые серьги Reflection de Cartier. Общая стоимость этих вещей — около 457 тысяч фунтов стерлингов (37 миллионов рублей).

6 сентября герцогиня присутствовала на благотворительном концерте «Сто дней мира», посвященном столетию окончания Первой мировой войны. На Маркл было платье-футляр Jason Wu и туфли Aquazzura, бриллиантовые серьги Birks Snowflake Snowstorm и кольцо Catbird NYC, а в руках — эксклюзивный клатч Christian Dior. Этот наряд стоил примерно 11 тысяч фунтов стерлингов (800 тысяч рублей).

25 февраля 2019 года на вечерний прием в резиденции посла Великобритании в Рабате жена принца Гарри пришла в сшитом на заказ платье Dior, туфлях и с клатчем того же бренда, а также в бриллиантовых серьгах Birks Snowstorm. Образ обошелся семье в 92 тысяч фунтов стерлингов (семь миллионов рублей).

8 января 2020 года принц Гарри и Меган Маркл отреклись от звания членов королевской семьи. Пара сообщила, что они не будут представлять королевскую семью на официальных мероприятиях. Они планируют стать полностью финансово независимыми и основать благотворительную организацию.

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