Кейт Миддлтон получила на день рождения сумку из яблочной кожуры

Герцогиня Кембриджская Кэтрин получила на день рождения сумку из яблочной кожуры. Об этом сообщает Daily Mail.

9 января жене принца Уильяма Кейт Миддлтон исполнилось 38 лет. В честь праздника организация по защите животных PETA подарила ей сумку Brigitte Oxymore, изготовленную экопроизводителем Ashoka.

Материал, использованный для внешней отделки, создан из переработанной яблочной кожуры и напоминает кожу. Передняя часть аксессуара дополнена вставкой из черной искусственной замши. По информации PETA, для бледно-розовой подкладки сумки дизайнеры использовали несколько утилизированных пластиковых бутылок. К ней прилагаются съемные ремни — из искусственной кожи и в виде золотистой цепочки.

Стоимость такой сумки на официальном сайте Ashoka составляет 240 евро (16 тысяч рублей).

Организация надеется, что подарок вдохновит Кейт Миддлтон и ее поклонников бережнее относиться к окружающей среде.

Зоозащитники PETA не первый раз преподносят королевской семье вещи из экоматериалов. В августе 2018 года Меган Маркл получила сумку из экокожи марки Alexandra K на свое 37-летие.

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