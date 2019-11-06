Елизавета II отказалась от натурального меха

Королева Великобритании Елизавета II отказалась носить одежду из натурального меха. Об этом личный советник королевы и ее главный модельер Анджела Келли написала в своей книге «Другая сторона монеты: королева, модельер и платяной шкаф», передает The Telegraph.
Предполагается, что британская королева начнет надевать вещи из искусственного меха в холодное время года уже в 2019-м. При этом не уточняется, распространяется ли решение Елизаветы II на ношение церемониального наряда, который включает пурпурную бархатную мантию, отделанную мехом горностая — в ней королева была на своей коронации в 1953 году. Однако очевидно, что монарх больше не будет выбирать шубы для рядовых официальных выходов.
Стилистка королевы не уточнила, чем было вызвано решение отказаться от натурального меха. Однако отмечается, что Елизавета II неоднократно подвергалась критике из-за выходов в свет в шубах. В частности, ее раскритиковали за выбор шубы до колена для посещения праздничной молитвы на Рождество в Сандрингеме в 2015-м. Двумя годами ранее Елизавета II подверглась нападкам со стороны организации PETA.
Зоозащитники заявили изданию, что приветствуют решение королевы. Подчеркивается, что британский монарх идеально отражает чувства и чаяния народа Великобритании, «подавляющее большинство в котором ненавидит жестокий мех и не желает иметь с ним ничего общего».
Об отказе использовать в своих коллекциях натуральный мех заявили такие бренды, как Prada, Versace, Gucci, Burberry, Michael Kors и другие.
В 2008 году сообщалось, что зоозащитники выступили против знаменитых черных шапок из медвежьего меха
королевских гвардейцев Елизаветы II, охраняющие Букингемский дворец.