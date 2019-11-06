Елизавета II отказалась от натурального меха

Королева Великобритании Елизавета II отказалась носить одежду из натурального меха. Об этом личный советник королевы и ее главный модельер Анджела Келли написала в своей книге «Другая сторона монеты: королева, модельер и платяной шкаф», передает The Telegraph.

Предполагается, что британская королева начнет надевать вещи из искусственного меха в холодное время года уже в 2019-м. При этом не уточняется, распространяется ли решение Елизаветы II на ношение церемониального наряда, который включает пурпурную бархатную мантию, отделанную мехом горностая — в ней королева была на своей коронации в 1953 году. Однако очевидно, что монарх больше не будет выбирать шубы для рядовых официальных выходов.

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Стилистка королевы не уточнила, чем было вызвано решение отказаться от натурального меха. Однако отмечается, что Елизавета II неоднократно подвергалась критике из-за выходов в свет в шубах. В частности, ее раскритиковали за выбор шубы до колена для посещения праздничной молитвы на Рождество в Сандрингеме в 2015-м. Двумя годами ранее Елизавета II подверглась нападкам со стороны организации PETA.

Зоозащитники заявили изданию, что приветствуют решение королевы. Подчеркивается, что британский монарх идеально отражает чувства и чаяния народа Великобритании, «подавляющее большинство в котором ненавидит жестокий мех и не желает иметь с ним ничего общего».

Об отказе использовать в своих коллекциях натуральный мех заявили такие бренды, как Prada, Versace, Gucci, Burberry, Michael Kors и другие.

В 2008 году сообщалось, что зоозащитники выступили против знаменитых черных шапок из медвежьего меха

королевских гвардейцев Елизаветы II, охраняющие Букингемский дворец.

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