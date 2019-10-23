Британская королева снова убрала подальше фото с Меган Маркл

Королева Великобритании Елизавета II снова убрала совместную фотографию принца Гарри и Меган Маркл со своего стола в комнате для аудиенций. Об этом сообщает Daily Mail.

Журналисты обратили внимание на то, что во время встречи Елизаветы II с Верховным комиссаром Гренады в октябре текущего года на столе королевы не было снимка Меган Маркл, вместо него стояла фотография принца Гарри и принца Уильяма. До этого изображение с Маркл последний раз видели в июле. Королева сама выбирает, какие фотографии где расположить, и периодически их переставляет, хотя некоторые снимки постоянно находятся на виду.

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Источник издания в Букингемском дворце связывает пропажу снимка с поведением Маркл и принца Гарри. В воскресенье, 20 октября, на телеканале ITV вышел документальный фильм о супругах, в котором герцогиня Сассекская призналась, что ей оказалось непросто привыкнуть к жизни в королевской семье и повышенному вниманию британских таблоидов. Маркл добавила, что «не так много людей интересовались, справится ли» она с этими сложностями. Многие журналисты расценили эти слова как претензию в сторону королевской семьи.

В том же фильме принц Гарри заявил, что не потерпит нападок журналистов на свою жену, поскольку боится, что она повторит судьбу его матери, принцессы Дианы. Слухи о своем конфликте с братом, принцем Уильямом, он прокомментировал так: «У нас есть плохие дни и хорошие дни, но мы идем по разным дорогам».

Источники Daily Mail сообщают, что самостоятельное выступление Меган Маркл и принца Гарри вызывают волнение в королевской семье. Журналисты обратились в Букингемский дворец за комментарием, но ответа пока не получили.

В начале октября герцог и герцогиня Сассекские подали в суд на британские таблоиды. Они утверждают, что газеты незаконно опубликовали частную переписку супруги принца Гарри с отцом, вырвав фразы из контекста, чтобы манипулировать мнением читателей.

В сентябре стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри наняли кризис-менеджера из Голливуда в надежде поправить испорченную репутацию. Представители организации ранее помогали справиться с репутационным ущербом певцу Майклу Джексону, которого подозревали в педофилии, и продюсеру Харви Вайнштейну, замешанному в скандале с домогательствами.

В июне 2018 года Елизавета II уже убирала совместную фотографию принца Гарри и Меган Маркл. Журналисты сочли, что таким образом она показала свое негативное отношение к ней.

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