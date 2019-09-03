Меган Маркл нашла способ спасти подмоченную репутацию

Принц Гарри и Меган Маркл наняли кризис-менеджера из Голливуда в надежде поправить испорченную репутацию. Об этом сообщает издание The Sun.

Герцог и герцогиня Сассекские обратились за помощью к специалистам из компании Sunshine Sachs. Представители организации ранее помогали справиться с репутационным ущербом певцу Майклу Джексону, которого подозревали в педофилии, и продюсеру Харви Вайнштейну, замешанному в скандале с домогательствами.

Материалы по теме Жизнь кувырком Принцессы отказываются от трона и денег, а простые девушки богатеют Дитя королевское У принца Гарри и Меган Маркл родился сын

Источник во дворце заявил изданию, что королевская прислуга не одобряет выбор пары: «Выбор голливудских специалистов по связям с общественностью для работы с членами королевской семьи неортодоксален, если не сказать больше. Последние несколько месяцев пара игнорирует все советы королевских профессионалов высшего класса, но намерена слушать чужаков из Голливуда».

Сообщается, что Меган Маркл дружит с главным исполнительным директором Sunshine Sachs Келей Томас Морган (Keleigh Thomas Morgan), она была одним из почетных гостей королевской свадьбы.

Сколько заплатят американским специалистам, неизвестно.

Меган Маркл не раз становилась героиней нелестных заголовков в британской прессе. В начале сентября сообщалось, что она разорвала отношения с отцом-скандалистом, который давал интервью журналистам и сетовал на то, что дочь забыла о нем после начала романа с принцем Гарри.

В августе ее обвиняли в частом использовании частного самолета для полетов в отпуск с ребенком. Экоактивисты заявили, что это безответственно по отношению к окружающей среде.

Ранее герцога и герцогиню Сассекских уличили в лицемерии. Телеведущий Пирс Морган заявил, что если они тратят больше двух миллионов фунтов стерлингов налогоплательщиков на особняк, то не могут позволить себе право на частную жизнь.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!