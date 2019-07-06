Меган Маркл крестила сына и нарушила очередную традицию

В Великобритании крестили первенца принца Гарри и Меган Маркл — Арчи Харрисона. Сообщение об этом появилось в Instagram-аккаунте королевской четы.

Закрытая церемония прошла утром, 6 июля, в часовне святого Георгия Винздорского замка. Ребенка крестил духовный глава Церкви Англии в Соединенном Королевстве, архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.

Во время крещения на Арчи Харрисоне было платье, в котором крестили всех детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Это реплика наряда, в котором в 1841 году крестили сына королевы Виктории Эдуарда VII и после него всех остальных членов королевской семьи.

Герцог и герцогиня Сассекские, вопреки традиции, решили сохранить имена крестных отцов и крестных матерей ребенка в секрете. Известно, что на церемонии присутствовали всего 25 человек, среди которых были принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон, принц Чарльз с супругой Камиллой, герцогиней Корнуольской и мать Меган Маркл ― Дория Рэгланд. Королева Елизавета II и ее муж, принц Филипп, не смогли приехать. Журналистов на церемонию не пустили.

Ранее сообщалось, что решение Меган Маркл и принца Гарри провести церемонию крещения сына, не приглашая журналистов, разъярило британцев. Многие пользователи социальных сетей сочли, что раз королевская чета живет на деньги налогоплательщиков, то не имеет права на частную жизнь для себя и своего ребенка.

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