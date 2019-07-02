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Меган Маркл захотела скрыть сына от родни

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Меган Маркл и принц Гарри

Герцогиня Сассекская Меган Маркл отказалась пускать родственников со стороны отца в свою жизнь, так как хочет уберечь от их влияния своего ребенка. Об этом со ссылкой на источники во дворце сообщает Daily Mail.

Супруга принца Гарри перестала общаться с отцом после свадьбы, на которую мужчина не приехал, сославшись на проблемы со здоровьем. Последний раз она написала ему письмо в прошлом августе, попросив прекратить нападать на нее и королевскую семью в прессе. Маркл также оборвала все связи со сводной сестрой, не раз критически высказывавшейся о герцогине в СМИ, и сводным братом.

Согласно источнику, теперь Меган Маркл видит фигуру отца в своем свекре — принце Чарльзе. Принц Уэльский хорошо относится к невестке и старается оберегать ее от нападок журналистов и родственников. Сообщается, что он дал герцогине Сассекской прозвище «Вольфрам» за ее несгибаемый характер.

«Меган уверена, что для ее отца и родственников с его стороны сейчас нет места в ее жизни. У нее крепкая семья с Гарри и ребенком, и она дала очень ясно понять, что хочет, чтобы на Арчи оказывали только положительное влияние», — заявил источник. Он утверждает, что королевская семья довольна тем, как Маркл разрешила конфликт с отцом.

Ребенок Меган Маркл и принца Гарри появился на свет 6 мая. Спустя несколько дней они объявили его имя — первенца назвали Арчи Харрисон. Церемония его крещения пройдет 6 июля в кругу семьи и близких друзей. Решение королевской четы не звать на крещение журналистов вызвало критику в прессе.

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