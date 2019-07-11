Меган Маркл назвали плохой матерью

Пользователи сети раскритиковали герцогиню Меган за то, как она держала своего ребенка Арчи. На это обратил внимание таблоид Daily Mail.

В среду, 10 июля, Меган Маркл с сыном Арчи встретилась с герцогиней Кембриджской Кэтрин и ее тремя детьми, чтобы посмотреть, как принцы Гарри и Уильям играют в поло. После того как фотографии герцогини Сассекской с младенцем просочились в сеть, в Instagram осудили новоиспеченную мать.

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«Кажется, Меган вот-вот уронит его», — писали одни. «Она должна была надеть на бедного ребенка головной убор и носочки, — возмущались другие. — Она не умеет держать младенца». «Очевидно, что она не способна позаботиться о своем собственном малыше. Какая мать будет держать ребенка таким образом», — негодовали третьи.

Многие принялись защищать 37-летнюю Маркл. «Мне искренне не нравится эта девчонка, но вы не можете унижать ее только потому, что она неумело держит сына, — комментировали пользователи сети. — Для нее этой новый опыт, к тому же мы все в свое время держали детей немного странно». «Возможно, она пытается укрыться от камер и осуждения со стороны», — писали юзеры, подчеркивая, что герцогиня только учится быть матерью.

Сын Меган Маркл и принца Гарри Арчи Харрисон появился на свет 6 мая этого года. Это первый и пока единственный ребенок пары.

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