Елизавета II впервые нарушила традицию из-за тяжелой короны

Королева Великобритании Елизавета II впервые нарушила традицию и не надела корону Британской империи на открытие парламента. Об этом сообщает The Sun.

Издание предположило, что корона, которая весит 2 фунта 13 унций (1,3 килограмма), слишком тяжела для 93-летней правительницы. Традиционная королевская регалия украшена несколькими тысячами бриллиантов, а также жемчугом, сапфирами и изумрудами.

Сообщается, что Елизавета II надела на церемонию диадему Георга IV. Однако корону империи все же внесли в парламент как символ власти королевы. Слуги преподнесли на подушке корону перед тем, как королева произнесла речь.

Это была 65-я речь королевы, первая при новом премьер-министре Великобритании Борисе Джонсоне. Приоритетом своего правительства Елизавета II назвала обеспечение ухода Великобритании из Европейского Союза 31 октября. Она пообещала, что министры воспользуются возможностями выхода из ЕС и будут «работать над новым партнерством с Европейским союзом».

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