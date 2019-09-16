Трансгендер переоделся в Елизавету II и попал на обложку модного журнала

Американская трансгендерная модель Тедди Квинливан из Бостона, сменившая пол в 16 лет, попала на обложку нью-йоркского модного журнала Paper в образе королевы Великобритании Елизаветы II. Снимки с фотосессии появились в Instagram-аккаунте Квинливан и официальном Instagram-аккаунте Paper Magazine.

Фото опубликовано @teddy_quinlivan

На фотографиях 25-летняя Квинливан позирует в нарядах в стиле Елизаветы II с несколькими корги на поводке. «Стать королевой на один день — это чертовски потрясающе. Мне было очень весело повторять образ Елизаветы II и чувствовать себя властной», — поделилась модель.

Автором съемки выступил звездный фотограф Луи Бэнкс, а стилистом — Джек Коллинз.

В августе Тедди Квинливан снялась в косметической рекламной кампании Summer Look модного бренда Chanel. Таким образом, 25-летняя модель стала первым открытым трансгендером, представляющим французский модный дом. Ранее она дважды сотрудничала с этой маркой, но ее ориентация оставалась в секрете, поскольку сама Квинливан скрывала ее и называла себя женщиной-цисгендером.

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