Моделью бельевого бренда впервые стал трансгендер

Моделью бренда Victoria’s Secret впервые стала открытый трансгендер. Об этом сообщает The Independent.

В четверг, 1 августа, 22-летняя бразильская модель Валентина Сампайо выложила в своем Instagram-аккаунте свое фото в халате с хэштегами #campaign, #vspink и #diversity. Спустя сутки она выложила сторис с теми же хэштегами. Многие подписчики девушки посчитали, что она участвует в рекламной съемке Victoria's Secret. Это делает ее первой открытой трансгендерной моделью в истории бренда.

«Первый трансгендер на съемках VS! Я так счастлива!», — написала в своем Twiter модель Victoria's Secret бразильянка Лаис Рибейро. «Вау! Наконец-то!», — согласилась с ней американская актриса, продюсер и ЛГБТ-активистка Лаверна Кокс.

В ноябре 2018 года директор по маркетингу Victoria's Secret Эд Разек подвергся резкой критике после того, как заявил, что трансгендерные модели не должны участвовать в показах бренда. Спустя некоторое время ему пришлось извиняться: «Я приношу извинения. Внесу ясность, мы бы совершенно точно выбрали трансгендерную модель для нашего шоу. У нас уже были трансгендерные модели на кастингах».

В июле 2019 года российская супермодель и один из ангелов Victoria's Secret Ирина Шейк приняла участие в нью-йоркском гей-параде Pride Month вместе с креативным директором британского бренда Burberry Рикардо Тиши.

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