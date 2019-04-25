Подгузники для взрослых прорекламировали в стиле Victoria's Secret

Шведская компания TENA, производящая товары для людей с недержанием, запустила рекламную кампанию, в которой женщины с обычной фигурой позировали в стиле «ангелов» Victoria's Secret. Об этом сообщает The Sun.

Акцию посвятили запуску новой линии белья Sihouette Noir. Плакаты, на которых модели стоят в черных комплектах Sihouette Noir и с белыми крыльями за спиной, появились на автобусных остановках улицы Оксфорд-стрит в Лондоне.

По информации бренда, линейка была разработана для того, чтобы женщины могли чувствовать себя увереннее: все вещи выглядят и ощущаются на коже как обычное нижнее белье.

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Перед запуском коллекции компания провела исследование. Представители TENA опросили две тысячи женщин и узнали, что в комфортном нижнем белье две трети из них становятся гораздо увереннее. Более того, 63 процента респонденток заявили, что в таком белье они чувствуют себя сексуальнее.

«Осознание того, что на тебе идеальный комплект белья и в нем ты выглядишь хорошо, придает уверенности. К сожалению, многие женщины, страдающие недержанием, не могут ощутить подобное. Однако то, что ты носишь специальное белье, никак не должно влиять на самооценку или сексуальность», — прокомментировала бренд-менеджер компании Анна Маккрори.

В декабре 2018 года женщины вышли на площадь Таймс-сквер в центральной части Манхэттена в нижнем белье и показали несовершенство своего тела. Демонстрацию устроили в знак протеста против моделей Victoria's Secret, признанных во всем мире эталоном красоты.

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