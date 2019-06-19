Трансгендер стал лицом бренда нижнего белья для женщин

Американская трансгендерная модель Лейна Блум стала лицом британского бренда нижнего белья Playful Promises. Об этом марка объявила в своем Instagram-аккаунте.

Блум представляет юбилейную, 15-ю коллекцию Playful Promises. На появившихся в соцсети снимках она рекламирует откровенные кружевные боди в окружении других девушек.

«Мы одержимы актрисой, супермоделью, танцовщицей и активисткой @leynabloom, и для нас большая честь работать с ней в рамках этой кампании. Это не первый и не последний раз, когда мы работаем с трансгендерной моделью», — подписали публикацию администраторы аккаунта.

Лейна Блум несколько раз принимала участие в показах модных брендов и была первой темнокожей трансгендерной женщиной, чьи фотографии напечатали в индийском издании журнала Vogue.

В апреле 2018 года Блум заявила о своем желании стать первой темнокожей моделью-трансгендером бренда нижнего белья Victoria’s Secret. В своем Twitter она опубликовала фотографии в купальнике с подписью: «Пытаюсь стать первой цветной моделью-трансом, которая выступит на фешен-шоу Victoria’s Secret». Однако компания отказала ей в сотрудничестве.

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