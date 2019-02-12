Чернокожая пожилая полная модель-трансгендер попала на обложку модного журнала

Чернокожая 78-летняя плюс-сайз модель-трансгендер Мисс Мейджор Гриффин-Грейси снялась для обложки модного женского журнала Out вместе с дочерью и другими лидерами движения ЛГБТ. Об этом сообщается на официальном сайте издания Out.

В качестве героинь для мартовского выпуска, который получил название «Матери и дочери движения», редакторы журнала выбрали пятерых чернокожих. Помимо Мисс Мейджор Гриффин-Грейси в фотосъемке участвовали дочь Гриффин-Грейси, активистка и художница Рейна Госсетт; легендарная чернокожая лесбиянка Барбара Смит и ее дети — квир Алисия Гарза и писательница-феминистка Шарлин Каррутерс.

«В честь всемирного Месяца женской истории (месяц, посвященный вкладу женщин в развитие мировой истории. В Америке он празднуется в марте, — прим. «Ленты.ру») Out посвятил выпуск женщинам, трансгендерам и гендерквирам. Впервые за 27 лет существования нашего издания весь номер создавался фотографами, стилистами и редакторами женского пола или квирами», — отмечают редакторы журнала.

В июле 2018 года плюс-сайз-модели впервые попали на обложку арабского Vogue. В съемке Vogue Arabia Body Revolution («Революция тела») участвовали американка Эшли Грэхэм и канадка Палома Элсессер. В бодипозитивном номере демонстрировалась летняя одежда для женщин с разными пропорциями тела.

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