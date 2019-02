Трансгендеру впервые разрешили показать свою одежду на неделе моды

Пьер Дэвис (Pierre Davis) стала первым в истории трансгендерным дизайнером, представившим коллекцию одежды на неделе моды. Об этом сообщает Independent.

Совет модных дизайнеров Америки (Council of Fashion Designers of America) одобрил участие марки модельера No Sesso («Бесполый») в нью-йоркском показе. По мнению самой Дэвис, ее шоу заставит людей задуматься о разных членах общества и о том, что в мире моды важны не только эстетичность и коммерция, но и человечность.

На своем дебютном шоу дизайнер представила коллекцию, посвященную «гордой бизнес-леди будущего». В нее вошли деловые костюмы, велюровая спортивная одежда и аксессуары с мехом.

В апреле 2018 года американка Лейна Блум заявила о своем желании стать первой темнокожей моделью-трансгендером бренда нижнего белья Victoria’s Secret. В своем Twitter она опубликовала фотографии в купальнике с подписью: «Пытаюсь стать первой цветной моделью-трансом, которая выступит на фэшн-шоу Victoria’s Secret».

